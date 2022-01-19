Son dakika haber! Erdoğan: Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık (2)

'KİMSE ABUK SABUK FİYATLANDIRMA PEŞİNDE KOŞMASIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 51'inci Muhtarlar Toplantı'ndaki konuşmasında, muhtarlardan 2023 seçimleri için söz vermelerini istedi. "Evet sizlerden 2023'te Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkma, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma mücadelemize destek vermenizi bekliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dış ticaretimiz, 225 milyar dolardan fazlası ihracat olmak üzere 500 milyar dolara ulaştı. Turizmde Akdeniz'deki tüm rakiplerimizi geçtiğimiz bereketli bir sezonu geride bıraktık. Çok daha kazançlı olacağına inandığımız yeni sezona hazırlanıyoruz. Salgının yol açtığı belirsizlik arttıkça Türkiye'nin önündeki fırsatlar birer birer kazanca dönüşmeyi sürdürüyor. Tüm dünya; kimi takdirle, kimi endişeyle, kimi nefretle de olsa Türkiye'nin adımlarını yakından takip ediyor. Deve kuşu gibi kafasını kuma saplayıp kalmayan, ülkemizin bölgesinde ve ötesinde sahip olduğu imkanları, gücü ve potansiyeli hakkıyla teslim eden herkes bu gerçekleri kavrıyor, görüyor, biliyor. Umutlu olmak için de çok sebebimiz var. Ekonomide bize hedeflerimize adım adım yaklaştıran programımızın ülkemizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarına doğru hep birlikte çok daha iyi göreceğiz. Dün nasıl ülkemizi vesayetin boyunduruğundan kurtardıysak, dün nasıl ülkemizi terör örgütlerinin kuşatmasından çıkardıysak, dün nasıl ülkemizi diplomatik tuzakların arkasından ve arasından sağ salim geçirdiysek, dün nasıl ülkemizi sessiz devrimlerle ileri demokrasiye kavuşturduysak, dün nasıl ülkemizi 81 vilayeti ve 84 milyon insanıyla sağlam bir alt yapı ve üst yapı ile donattıysak, bugün de ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak Yeşil Kalkınma devrimini başarıya ulaştırarak herkesin iş ve AŞ sahibi olacağı bir istihdam iklimi oluşturarak, gençlerimize 2053 vizyonunun hayata geçirebilecekleri, güçlü, müreffeh ve itibarlı bir Türkiye bırakacağız."