Son dakika haber: Erdoğan: "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete...
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Son dakika haber: Erdoğan: "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete...

Son dakika güncel haberine göre Erdoğan: "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.

Son dakika haber: Erdoğan:
01.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:10

Erdoğan: "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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