Son dakika haber: Erdoğan: "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete...
Son dakika güncel haberine göre Erdoğan: "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.
01.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:10
Erdoğan: "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA