Son dakika haber: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif...
Son dakika politika haberi: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.
16.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:10
Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.
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Kaynak: AA