Son dakika haber: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif...

Son dakika politika haberi: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Son dakika haber: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif...
16.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:10

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Halil Sezai Acun Ilıcalı Ferhat Göçer
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Vedat Muriqi Sergen Yalçın Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Bursa Meriç Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 19:10:36. #1.14#
title