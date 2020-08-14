Son dakika haber: Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak...
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Son dakika haber: Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak...

Gelen son dakika haberine göre Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Son dakika haber: Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak...
14.08.2020 19:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:12

Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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