Son dakika haber: Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak...
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
14.08.2020 19:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:12
Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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Kaynak: AA