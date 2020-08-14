Son dakika haber: Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak... Gelen son dakika haberine göre Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan-Maduro görüşmesinde, ilişkileri güçlendirecek, iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Kaynak: AA