Son dakika haber: Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle...
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu"
08.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:07
Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu"
Kaynak: AA