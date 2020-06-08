Son dakika haber: Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle...
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Son dakika haber: Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle...

Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu"

Son dakika haber: Erdoğan:
08.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:07

Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu"

Kaynak: AA

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