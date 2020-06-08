Son dakika haber: Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle... Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu"

Erdoğan: "(Libya'daki geçiş süreci) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu" Kaynak: AA