Son dakika haber... Erdoğan: "Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde...
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım."
03.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:19
Erdoğan: "Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım."
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Kaynak: AA