Son dakika haber... Erdoğan: "Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde... Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım."

Erdoğan: "Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım." Kaynak: AA