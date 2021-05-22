Son dakika haber: Erdoğan: "(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek...
Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum.
Erdoğan: "(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel