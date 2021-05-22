Son dakika haber: Erdoğan: "(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek...
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Son dakika haber: Erdoğan: "(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek...

Son dakika haber: Erdoğan: '(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Erdoğan: "(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum.

Erdoğan: "(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Son dakika haber: Erdoğan: "(KKTC) Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek... - Haberler
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