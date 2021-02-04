Son dakika haber! Erdoğan: "Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz."
04.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:34
Son dakika haberler... Erdoğan: "Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.
Erdoğan: "Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten