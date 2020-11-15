Son dakika haber: Erdoğan: "Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil."
15.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:48
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil."
Erdoğan: "Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten