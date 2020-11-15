Son dakika haber! Erdoğan: Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir
15.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:44
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.
Erdoğan: Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap