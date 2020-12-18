Son dakika haber | Erdoğan-Kazımi ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Irak'ın içinden geçtiği bu zor dönemde büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi'nin bu zor görevin üstesinden geleceğine inandığını, Türkiye'nin desteğinin her daim yanlarında olduğunu söyledi. Başbaşa ve heyetlararası görüşmelerde bölgesel konuları ve ikili ilişkileri masaya yatırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgınla mücadele, siyasi sıkıntıların aşılması ve güvenlik konusunda Irak'a destek verdiğini söyledi.

"Katil sürelerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğine Türkiye'nin atfettiği önemin herkesin malumu olduğunu söyleyen Erdoğan, Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan, Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ı, Şii'si ve Sünni'siyle Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Irak Hükümeti'nin de kapsayıcı ve kuşatıcı politikalarla tüm Irak halkının huzurunu temin edeceğine inanıyoruz. Başbakan Kazımi'nin uzun bir sürenin ardından Irak Kabinesi'ne tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakan'ın milletimiz ve Irak Türkmenleri için oldukça anlamlı bu kararından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Irak Başbakanı Kazımi ile ortak düşman DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleri ile mücadelenin sürdürülmesini kararlaştırdıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alanda Türkiye-Irak arasında işbirliğinin artırılması hususundaki görüş birliğimizi teyit ettik. Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırıları ile vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini tekrar ortaya koymuştur. Dünkü terör eylemleri ise örgütün Suriye uzantısının da Irak'ın güvenliğine açık bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları taktirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürelerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Irak ile 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine rahatlıkla ulaşılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülke işadamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırılması için ahdi zeminin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Bugün imzalanan çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının bu kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Özellikle enerji sektöründe büyük bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz" dedi.

İklim değişikliği, artan ihtiyaçlar ve kuraklıklar nedeniyle dünyada suyun kullanımı konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmanın artık zorunluluk haline geldiğini belirten Erdoğan, "Ülkemiz sulama teknolojileriyle, atık su yönetimiyle, çevreci uygulamaları ile suyun idareli kullanımı konusunda ciddi mesafe kat etmiş durumdadır. Bu konu ile ilgili özel temsilcim Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu bu tecrübemizi Irak ile paylaşmak ve Irak'ın karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılmasına destek olmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık. Türkiye olarak biz suyun bir anlaşmazlık unsuru değil, işbirliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz. Kardeş Irak ile bunu başaracağımıza samimiyetle inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Irak toprakları üzerinden Türkiye'yi tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha gösterilemez"

Türkiye'ye iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi ilişkileri daha da ileriye taşımak için geldiğini söyleyen Irak Başbakanı Kazımi, "Ben bu ilişkilerin daha da gelişmesi ve iki ülkeye yakışır şekilde engellerin ortadan kaldırılarak devam etmesi iradesiyle burada bulunuyorum. Türkiye ve Irak arasındaki ortak birçok konuyu ila alma fırsatı bulduk. Karşılıklı saygı, içişlerine müdahale etmeksizin, iki ülkelinin çıkarlarını güvence altına alacak bir yaklaşımla bu ilişkileri, ortak meselelerimizi ele alma arzusu içindeyiz" dedi.

"Türkiye bizim açımızdan bölgede, Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan bir tanesidir" açıklamasında bulunan Kazımi, Irak'ta DEAŞ'ın geride bıraktığı yıkımı Türkiye ile yapacağımız işbirliği ile yeniden imar edebileceğimizi düşünüyoruz. Kazımi, "Türkiye'nin etkin ve yetkin şirketleri ile tecrübelerimiz var, bu deneyimlerin devam etmesini arzulamaktayız. Türkiye ile gerçek anlamda işbirliği, ekonomik ve yatırım ortaklığı tesis etme arzusu içindeyiz. Irak'ın kapıları tüm Türk işadamı ve yatırımcılara açıktır. Yatırımcıların önünde Irak'ta herhangi bir sıkıntı varsa bunları ortadan kaldırma arzusu içindeyiz. Bizler bunu kendimize görev olarak telakki etmekteyiz" diye konuştu.

Türkiye Hükümetine, Irak silahlı güçleri içinde yaralı personelin tedavisi konusunda gösterilen yardım için teşekkür eden Kazımi, "2018 yılı itibariyle Türkiye Irak'ta yeniden imar bağlamında ve DEAŞ bağlamında bir destek paketi açıklamıştı, biz bu desteğin de yakın zaman içinde hayata geçirilmesi arzusu içindeyiz. Su konusuyla ilgili, vatandaşlarımızın ve halklarımızın ihtiyaçlarını giderecek bir yaklaşımla su yönetiminin tesis edilmesini istemekteyiz. Güvenlik bağlamında Irak'ın tutumu çok nettir. Türkiye'yi tehdit eden, Irak toprakları üzerinden Türkiye milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma ve yapıma müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Bizler Türkiye ile birlikte DEAŞ ve diğer bölge istikrarına zarar örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili bir adım atıldı, iki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sızma girişiminde bulundular, güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti. Bugün Türkiye ile aynı bağlamda baktığınızda anlaşmalar imzalamaktayız. Çifte Vergilendirme ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasını imzaladık. Yakın zaman içinde Sayın Cumhurbaşkanını Irak'a bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, salgın koşullarının ortadan kalkmasının ardından Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Irak Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Irak Planlama Bakanı Halid Battal el-Necim tarafından imzalandı.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından imza altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı