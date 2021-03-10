Son dakika haber... Erdoğan: "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu."
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Son dakika haber... Erdoğan: "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu."

10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:16
Son dakika haber... Erdoğan:

Son dakika haberi... Erdoğan: "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu.

Erdoğan: "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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