Son dakika haber | Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel