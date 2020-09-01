Son dakika haber: Erdoğan: "İstanbul Barosu'na asılan pankartın, şehidimizin (Savcı Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini...
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Son dakika haber: Erdoğan: "İstanbul Barosu'na asılan pankartın, şehidimizin (Savcı Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini...

Son dakika haberine göre Erdoğan: "İstanbul Barosu'na asılan pankartın, şehidimizin (Savcı Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz"

Son dakika haber: Erdoğan:
01.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:21

Erdoğan: "İstanbul Barosu'na asılan pankartın, şehidimizin (Savcı Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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