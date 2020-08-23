Son dakika haber: Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz...
Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı.
23.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:22
Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı."
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Kaynak: AA