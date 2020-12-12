Son dakika haber | Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya...
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Son dakika haber | Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya...

12.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:44
Son dakika haber | Erdoğan:

Son dakika haber: Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik.

Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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