Son dakika haber: Erdoğan: "(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz."
22.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:08
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz.
Erdoğan: "(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu