Son dakika haber: Erdoğan: "(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz."
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Son dakika haber: Erdoğan: "(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz."

22.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:08
Son dakika haber: Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz.

Erdoğan: "(Ekonomik büyüme) Yeni hamlelerle Türkiye'yi değişen küresel değer zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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