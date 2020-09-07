Son dakika haber... Erdoğan: "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte...
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Son dakika haber... Erdoğan: "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ANKARA - Erdoğan: "Yılın ikinci çeyreğinde, beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir.

07.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

ANKARA - Erdoğan: "Yılın ikinci çeyreğinde, beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor."

Erdoğan: "Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz."

Erdoğan: "Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz."

Erdoğan: "Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız."

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Son dakika haber... Erdoğan: 'Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte...

Kaynak: AA

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