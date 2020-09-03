Son dakika haber: Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren...
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Son dakika haber: Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren...

Son dakika gelişmesine göre Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Son dakika haber: Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren...
03.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:14

Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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