Son dakika haber! Erdoğan: "Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız"
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Son dakika haber! Erdoğan: "Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız"

24.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:26
Son dakika haber! Erdoğan:

Son dakika haberi: Erdoğan: "Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız"

Erdoğan: "Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine sahip çıkan cesur insanların sayısı arttıkça terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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