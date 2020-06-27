Son dakika haber! Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
Son dakika güncel haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.
27.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Pençe Kartal Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Kaynak: AA