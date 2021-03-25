Son dakika haber... Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti
Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı