Son dakika haber! Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla...
09.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:32
Son dakika haberine göre Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu