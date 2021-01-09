Son dakika haber! Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla...
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Son dakika haber! Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla...

09.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:32
Son dakika haber! Erdoğan:

Son dakika haberine göre Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Erdoğan: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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