Son dakika haber... Erdoğan: "Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli...
Son dakika politika haberi... Erdoğan: "Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız"
13.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:46
Erdoğan: "Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız"
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Kaynak: AA