Son dakika haber! Erdoğan: "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel... Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir.

Erdoğan: "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir." Kaynak: AA