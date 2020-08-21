Son dakika haber! Erdoğan: "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel...
Bir son dakika haberine göre Erdoğan: "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir.
21.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:28
Erdoğan: "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir."
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Kaynak: AA