Son dakika haber: Erdoğan: "Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. "
Son dakika haber: Erdoğan: "Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır.
Erdoğan: "Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. "
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş