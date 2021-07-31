Son dakika haber: Erdoğan: "Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. "
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Son dakika haber: Erdoğan: "Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. "

Son dakika haber: Erdoğan: 'Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. '
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Erdoğan: "Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır.

Erdoğan: "Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Son dakika haber: Erdoğan: "Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. " - Haberler
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