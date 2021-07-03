Erdem'i, 970 metreden ateşlenen tabancadan çıkan yorgun mermi öldürmüş
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Erdem'i, 970 metreden ateşlenen tabancadan çıkan yorgun mermi öldürmüş

Erdem'i, 970 metreden ateşlenen tabancadan çıkan yorgun mermi öldürmüş
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da 5 gün önce oto tamirhanesinde aracının lastiğini değiştirtirken vücuduna kurşun isabet eden Erdem Şeker'in (34) ölümüne, bulduğu tabancanın çalışıp çalışmadığını kontrol için 970 metre uzaklıktaki evinin terasından atış yapan Şahan Ak'ın yol açtığı ortaya çıktı.

ANKARA'da 5 gün önce oto tamirhanesinde aracının lastiğini değiştirtirken vücuduna kurşun isabet eden Erdem Şeker'in (34) ölümüne, bulduğu tabancanın çalışıp çalışmadığını kontrol için 970 metre uzaklıktaki evinin terasından atış yapan Şahan Ak'ın yol açtığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ak, 'taksirle ölüm neden olmak' suçundan tutuklandı.

Erdem Şeker, 28 Mayıs günü otomobilini lastik değişimi için Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki tamirhaneye götürdü. Erdem Şeker, dükkanın önünde vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada olay sırasında 7-8 el silah sesi duyulduğu ve yaklaşık 4-5 saniye sonra da Erdem Şeker'in vurulduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine silahın uzak bir noktadan ateşlenmiş olabileceği üzerinde duruldu.TABANCA VE BOŞ KOVANLAR BULUNDUYapılan araştırmada olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi Gökçer Efe Konutları'ndaki binadan silah atışı yapıldığı belirlendi. Binanın çatı katındaki terasta yapılan aramada 8 boş kovan, 9'uncu kata çıkan merdivende çiçek saksılarının arkasında ise tabanca bulundu. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede Erdem Şeker'in vücudundan çıkan kurşunun bulunan tabancadan atıldığı saptandı.SİLAHIN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETMİŞBunun üzerine tabancanın bulunduğu binada oturan ve yapılan araştırmalarda Erdem Şeker'in vurulduğu sırada silahla atış yaptığı bilgisine ulaşılan Şahan Ak, gözaltına alındı. Şahan Ak sorgusunda, olaydan bir gün önce balkonda sigara içerken binanın yan tarafında bulunan gecekonduya bir kişinin bir şeyler attığını gördüğünü, gittiğinde silahı bulduğunu söyledi. Ak, bir gün sonra oturduğu binanın teras katına çıkıp silahın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için rastgele ateş ettiğini, daha sonra polisin kendisini aradığını öğrenince, açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğünü öğrendiğini ileri sürdü. Şahan Ak, ölen Erdem Şeker'i tanımadığını söyledi.ARADAKİ MESAFE 970 METREPolisin yaptığı incelemede Erdem Şeker ile silahın ateşlendiği teras arasındaki mesafenin 970 metre olduğu belirlendi. Şahan Ak, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Erdem Şeker'in vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Şeker'in, dükkanın önünde bir anda yere yığıldığı görüldü. 

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Erdem'i, 970 metreden ateşlenen tabancadan çıkan yorgun mermi öldürmüş
Erdem'i, 970 metreden ateşlenen tabancadan çıkan yorgun mermi öldürmüş
Erdem'i, 970 metreden ateşlenen tabancadan çıkan yorgun mermi öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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