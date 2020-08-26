Son dakika haber | Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Erdek-Bandırma Kamplar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber | Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı
26.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:48

Erdek-Bandırma Kamplar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erdek'ten Bandırma'ya gitmekte olan 34 AC 2006 plakalı araç ile Bandırma'dan Erdek'e gelmekte olan 16 DK 443 araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralılara müdahale ettiler. Araçlardan birinin arka koltuğunda oturan yaşlı bir bayan itfaiye ekiplerinin çabalarıyla araçtan yaralı olarak çıkarılıp ilk tedavisi olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla Erdek Devlet Hastanesi'ne kontrol amaçlı sevk edilirken, polis yaptığı işlemlerin ardından her iki araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. - BALIKESİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Politika
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Magazin
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fatih Dönmez Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hande Erçel Defne Samyeli Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Barcelona Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:22:39. #1.15#
title