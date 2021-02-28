Son dakika haber! Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim yaptı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim yaptı.

Jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı bölgelerindeki kara yolu uygulama noktalarında, sürücü ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Önemli kış turizm merkezlerden Erciyes Kayak Merkezi yolunda gerçekleştirilen denetimde de araçları durduran jandarma ve polis, vatandaşların izin belgelerini inceledi.

Ekipler, kuralları ihlal edenler hakkında tutanak tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün