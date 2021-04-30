Son dakika haber | Erciş'te polisten dronlu denetim

Gelen son dakika haberine göre VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmayla birlikte polis ekipleri de denetim yapılıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmayla birlikte polis ekipleri de denetim yapılıyor. Uygulamalarda dronlar da kullanılıyor.

Erciş ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla birlikte polis, denetimlerini artırdı. İlçenin birçok noktasında denetimler yapılılırken, araçlar da tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalarda dron da kullanıldı. Polis araçlarından halkın evde kalmaları yönünde sık sık uyarı anonsları yapılırken, ramazan ayı da kutlandı. Kısıtlamadan muaf olanlar polisin yaptığı denetimlerden memnun olduklarını belirtirken, yasak konusunda herkesin kurallara uyuması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL