Son dakika haber... Erciş'te öğrenciler, Spor Lisesi'ne girmek için kıyasıya yarıştı - VAN
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Son dakika haber... Erciş'te öğrenciler, Spor Lisesi'ne girmek için kıyasıya yarıştı - VAN

Son dakika haberlerine göre Van'ın Erciş ilçesinde 174 öğrenci yeni açılan Spor Lisesi'ne girmek için ter döktü.

09.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:45

Van'ın Erciş ilçesinde 174 öğrenci yeni açılan Spor Lisesi'ne girmek için ter döktü.

Erciş Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı spor salonunda düzenlenen yetenek yarışmasına katılan 174 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan yarışlarda, 60 öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okula kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, yaptığı açıklamada, ilçede yeni açılan Spor Lisesi'ne kayıt yaptıracak öğrencilerin seçimi için yetenek elemelerinin yapıldığını söyledi.

Okulun 2020-2021 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacağını ifade eden İşler, şöyle konuştu:

"Spor Lisemiz ilçemiz için büyük bir şans. Erciş'te sportif anlamda büyük bir potansiyel var. Yetenekli ve potansiyeli olan öğrencilerimiz artık şehir dışına gitmeyecek. Bu imkan öğrencilerimizin ayağına kadar getirildi. Bu yıl Spor Lisesine 60 öğrenci alacağız."

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Son dakika haber... Erciş'te öğrenciler, Spor Lisesi'ne girmek için kıyasıya yarıştı - VAN

Kaynak: AA

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