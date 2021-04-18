Son dakika haber... Erbil'de terör örgütü PKK'nın döşediği TNT'nin patlaması sonucu bir sivil yaralandı
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Son dakika haber... Erbil'de terör örgütü PKK'nın döşediği TNT'nin patlaması sonucu bir sivil yaralandı

Son dakika haber... Erbil'de terör örgütü PKK'nın döşediği TNT'nin patlaması sonucu bir sivil yaralandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından daha önce yola yerleştirilen TNT'nin patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.

Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından daha önce yola yerleştirilen TNT'nin patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.

Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın yola yerleştirdiği TNT'nin patlaması sonucu 1 sivilin yaralandığını belirtti.

Bu kişinin vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle Erbil'deki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Çelebi, bu patlamayla son iki ayda üçüncü kere benzer olayın yaşandığını hatırlattı.

IKBY Başbakanı Barzani, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini söylemişti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 27 Şubat'ta Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söylemişti.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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