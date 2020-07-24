Son dakika haber... Erbaş: "Ayasofya Camii'nin kapıları, diğer camilerimiz gibi, ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün... Son dakika haberlerine göre Erbaş: "Ayasofya Camii'nin kapıları, diğer camilerimiz gibi, ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır.

Erbaş: "Ayasofya Camii'nin kapıları, diğer camilerimiz gibi, ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır." Kaynak: AA