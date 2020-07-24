Son dakika haber... Erbaş: "Ayasofya Camii'nin kapıları, diğer camilerimiz gibi, ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün...
Son dakika haberlerine göre Erbaş: "Ayasofya Camii'nin kapıları, diğer camilerimiz gibi, ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır.
24.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:18
Erbaş: "Ayasofya Camii'nin kapıları, diğer camilerimiz gibi, ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır."
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Kaynak: AA