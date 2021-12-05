ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI - Haberler
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ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, 1 ahır ile 1 serender yanarak kullanılamaz hale geldi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, 1 ahır ile 1 serender yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Gökal beldesi Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal Kaya'ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yakınında bulunan akrabaları olan Osman ve Ömer Kaya'nın samanlık ve ahırlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa ve Gökal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşı 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 3 samanlık 1 ahır ile 1 serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI

ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI

ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI

ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI

ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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