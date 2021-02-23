Son dakika haber! Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz
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Son dakika haber! Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz

23.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:43
Son dakika haber! Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'de polis araçlarına ve polis dizilerine ilgisi olan epilepsi hastası İdris Dinç, babasının talebi üzerine polislerle buluştu.

MERSİN'de polis araçlarına ve polis dizilerine ilgisi olan epilepsi hastası İdris Dinç, babasının talebi üzerine polislerle buluştu. Polislerin hediye ettiği şapkayı takan İdris Dinç, polis aracıyla tur attı.

CİMER üzerinden İl Emniyet Müdürlüğü'ne ileten Ayhan Dinç ile iletişime geçen Ayhan Dinç, epilepsi hastası oğlu İdris'in polisiye dizileri ve polis araçlarını çok sevdiğini belirterek, onu polislerle buluşturmak isteğini belirtti. Dinç'in isteğini yerine getirmek için harekete geçen ekipler, İdris'i ziyaret etti. Polis şapkası takan İdris, çok sevdiği polis aracına binerek unutulmaz bir gün yaşadı. Dinç ailesi isteklerini yerine getiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.


Son dakika haber! Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz
Son dakika haber! Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz
Son dakika haber! Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz
Son dakika haber! Epilepsi hastası İdris'e polislerden sürpriz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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