Son dakika haber: Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı
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Son dakika haber: Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, kız kardeşi Elsy Valencia'yı kurtaran emniyet güçlerine ve destek veren herkese teşekkür etti.

Son dakika haber: Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı
29.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:47

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, kız kardeşi Elsy Valencia'yı kurtaran emniyet güçlerine ve destek veren herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Enner Valencia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben ve ailem adına teşekkür ederim. Bu zorlu zamanımda sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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