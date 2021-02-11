Son dakika haber! Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı

Son dakika haberler: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.