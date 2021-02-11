Son dakika haber! Enis Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı
Son dakika haberler: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.
Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları bölümünde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki kararıyla ilgili Başkanlık tezkeresi okundu.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Tezkerenin okunmasının ardından, "MİT tırları davası" kapsamında kesin hüküm giydiği gerekçesiyle 4 Haziran 2020 tarihinde milletvekilliği düşen Berberoğlu, yeniden görevine dönmüş oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta