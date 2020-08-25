Son dakika haber: Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için 6 animasyon film Son dakika haberine göre 8. Engelsiz Filmler Festivali kapsamında, 12-18 Ekim'de animasyon filmlerin yer aldığı özel bir seçki çocuk seyircilerle buluşacak.

8. Engelsiz Filmler Festivali kapsamında, 12-18 Ekim'de animasyon filmlerin yer aldığı özel bir seçki çocuk seyircilerle buluşacak.

"Normali Ararken" temasıyla Türkiye'deki sinemaseverlerle çevrim içi olarak 12-18 Ekim tarihleri arasında buluşmaya hazırlanan festivalin programında "Çocuklar İçin" seçkisi altında 6 animasyon film yer alacak.

Film gösterimleri, orijinal ses seçeneğiyle birlikte göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile izlenebilecek.

Festivalin "Çocuklar İçin" seçkisinde bu yıl yönetmen Antje Heyn'in "Kedi Gölü Şehri", Jean-Claude Rozec'in "Kurbağa Yavrusu", Carol Freeman'ın "Kuş ve Balina", Lena von Döhren'in "Minik Kuş ve Arılar", Oana Lacroix'ın "Renkli Kanatlar" ve Joanna Polak'ın "Yün Dünyası" filmleri, minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan, geleceğin sinemaseverlerini animasyon sanatıyla buluşturan Canlandırma Atölyesi de çevrim içi gerçekleştirilecek. Canlandırma sanatçısı Işık Dikmen tarafından düzenlenecek atölyede, katılımcılar tamamen hayal dünyalarını ortaya çıkararak, yarattıkları karakterler ve öykülerle canlandırma sanatı ile kendilerini ifade edecek.

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz şekilde seyircilere sunacak.

Kaynak: AA