Son dakika haber... Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti
Son dakika haberleri: Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti Hatay'ın Samandağ ilçesinde engelli vatandaşın yardımına polis koştu.
25.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:26
Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde engelli vatandaşın yardımına polis koştu.
İlçeye bağlı sahil kesiminde Ailesiyle birlikte denize gelen engelli vatandaş denize geçmek için arabayla sahile geçtiler.
Dönüşte arabasının kumsala batmasından kaynaklı araba yerinden çıkamadı.
Ailesi ve engelli vatandaşın yardımına polis koştu. Samandağ ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri engelli vatandaşın arabasını çıkarmak için çekici çağırarak kumsaldan çıkardı.
Engelli vatandaş polis ekiplerine yardımında dolayı teşekkür etti.
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Kaynak: İHA