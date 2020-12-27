Son dakika haber: Engelli vatandaş yangında hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Engelli vatandaş yangında hayatını kaybetti

27.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:10
Son dakika haber: Engelli vatandaş yangında hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yayladibi köyünde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında engelli Hakan Türker hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yayladibi köyünde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında engelli Hakan Türker hayatını kaybetti.

Taşova'nın Yayladibi köyünde, anne ve babasının kurtaramadığı zihinsel engelli 35 yaşındaki Hakan Türker'in hayatını kaybettiği iki katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Büyük çaplı hasarın meydana geldiği eve giden Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk incelemede bulunarak aileye başsağlığı dilediler.

Türker'in cenaze merasimine katılan AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da baba Mevlüt Türker'in ve yakınlarının acısını paylaştı. - AMASYA

Son dakika haber: Engelli vatandaş yangında hayatını kaybetti
Son dakika haber: Engelli vatandaş yangında hayatını kaybetti
Son dakika haber: Engelli vatandaş yangında hayatını kaybetti
Son dakika haber: Engelli vatandaş yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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