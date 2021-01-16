Son dakika haber... Engelli gence arkadaşlarından kötü şaka (2)

Son dakika haber: 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, yüzde 50 zihinsel engelli Ö.S.'yi (32) kelepçe ile kamyonete bağlayarak yürüttü.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, yüzde 50 zihinsel engelli Ö.S.'yi (32) kelepçe ile kamyonete bağlayarak yürüttü. Haberleri gören baba Ş.S. emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren 6 kişiyi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER