Son dakika haber... Enerya, Vakıfbank iş birliği ile kredi kampanyası başlattı

Son dakika haberi... Enerya Aydın İl Müdürü Osman Ersöz, şirketin VakıfBank ile yaptığı iş birliği kapsamında hizmet verdiği bölgelerde yeni doğal gaz aboneliğine yönelik olarak 36 ay vadeli bireysel kredi kampanyası başlattığını belirtti.

Enerya Aydın İl Müdürü Osman Ersöz, şirketin VakıfBank ile yaptığı iş birliği kapsamında hizmet verdiği bölgelerde yeni doğal gaz aboneliğine yönelik olarak 36 ay vadeli bireysel kredi kampanyası başlattığını belirtti.

Ersöz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni abonelere özel avantajlı bireysel kredi kampanyasından yararlanma olanağı sundukları kaydetti.

3 bin liradan başlayarak 15 bin liraya kadar aylık yüzde 1,45 faiz oranında ve 36 ay vadeli kredi koşullarını sunduklarını ifade eden Ersöz, şirketin 1,5 milyon aboneye hizmet verdiğini ve bu kampanya kapsamında abone sayısını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Enerya'nın VakıfBank ile yaptığı iş birliği kapsamında hizmet verdiği bölgelerde yeni doğal gaz aboneliğine yönelik olarak 36 ay vadeli bireysel kredi kampanyası başlattığını aktaran Ersöz, "Vakıfbank ile gerçekleştirdiğimiz kampanyadan yararlanmak isteyen yeni aboneler, Enerya tarafından yetkilendirilmiş iç tesisat firmalarından hizmet alarak aile bütçesi ya da gelirleri adına önemli bir kazanç sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Ersöz, Aydın'da hizmet bölgesi kapsamında 17 ilçesinin 7'sine dağıtım yapıldığını belirterek, dağıtım yapılan ilçelerde toplam abone sayısının 102 bin civarında olduğunu ve bu yıl için 35 bin aboneye daha ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Efeler, Nazilli, Kuşadası, Çine, Söke ve Kuyucak bölgelerinde, mevcut yatırımların yanı sıra yeni yatırımlar da yapacaklarına dikkati çeken Ersöz, şunları kaydetti:

"Bu özelde Kuyucak ilçemize bu yıl genişleme bölgeleri kapsamında gaz vereceğiz. Böylelikle gaz dağıtımı yaptığımız ilçe sayımızı 8'e çıkartacağız.Hem kampanya hem de yeni abonelere yönelik iletişim stratejilerimiz adına çalışan bir ekibimiz var. Düzenli olarak, iç tesisat firma temsilcilerimiz ile toplantılar düzenliyor ve bölgelerin güncel durumları hakkında değerlendirmeler yapıyoruz. Şebekemizi genişletmeyi sürdürüyor, yüzde 100 müşteri memnuniyetine odaklanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer