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Son dakika haber! Enerjide acele kamulaştırma kararları

Son dakika ekonomi haberine göre Tekirdağ ve Bilecik'te gerçekleştirilecek enerji iletim hatları projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Son dakika haber! Enerjide acele kamulaştırma kararları
21.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:22

Tekirdağ ve Bilecik'te gerçekleştirilecek enerji iletim hatları projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'da tesis edilecek "Karatepe RES DM- Malkara TM Arası Enerji Nakil Hattı" ile Bilecik'te bulunan "Selbükü Grubu Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Söz konusu taşınmazlar, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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