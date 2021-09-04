Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Ham petrol üretimimizi geçen yıla göre 1 milyon varil arttırdık"
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Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Ham petrol üretimimizi geçen yıla göre 1 milyon varil arttırdık"

Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 'Ham petrol üretimimizi geçen yıla göre 1 milyon varil arttırdık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilk altı ayındaki ham petrol üretimimizi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil artırdık" denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilk altı ayındaki ham petrol üretimimizi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil artırdık" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, geçen yılın ilk altı ayındaki ham petrol üretiminin 10 milyon 731 bin 643 varil olduğu, 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu rakamın 11 milyon 725 bin 218 varil olduğu ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Ham petrol üretimimizi geçen yıla göre 1 milyon varil arttırdık" - Haberler Ekonomi
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