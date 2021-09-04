Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Ham petrol üretimimizi geçen yıla göre 1 milyon varil arttırdık"

Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilk altı ayındaki ham petrol üretimimizi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil artırdık" denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilk altı ayındaki ham petrol üretimimizi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil artırdık" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, geçen yılın ilk altı ayındaki ham petrol üretiminin 10 milyon 731 bin 643 varil olduğu, 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu rakamın 11 milyon 725 bin 218 varil olduğu ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı