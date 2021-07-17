Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:  Enerji arzı kesintisiz ve sorunsuz olarak devam etmektedir
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Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:  Enerji arzı kesintisiz ve sorunsuz olarak devam etmektedir

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:  Enerji arzı kesintisiz ve sorunsuz olarak devam etmektedir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de yaşanan sel felakiyle ilgili yaptığı açıklamada "Enerji arzı kesintisiz ve sorunsuz olarak devam etmektedir" dedi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de yaşanan sel felakiyle ilgili yaptığı açıklamada "Enerji arzı kesintisiz ve sorunsuz olarak devam etmektedir" dedi.

Bakanlıktan, Rize'de yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada "Rize'de meydana gelen sel sonrasında 83 kişilik 27 ekiple çalışmalar aralıksız olarak devam etmiştir. Bugün itibariyle bölgede selden etkilenen hiçbir trafo, elektriği kesilen hiçbir abone kalmamıştır. Enerji arzı kesintisiz ve sorunsuz olarak devam etmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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