Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 53 verimlilik artırma projesine destek verecek

Son dakika ekonomi haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, verimliliği artırıcı 53 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, verimliliği artırıcı 53 projeyi destekleyeceğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.

Bu kapsamda, yüksek verimli soğutma, pompa sisteminde enerji verimliliğinin artırılması, motorlarda verimlilik artırma ve aydınlatmada LED dönüşümü projelerinin aralarında bulunduğu 53 projeye destek verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer