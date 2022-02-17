Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkan olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi