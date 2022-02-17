Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Edinilen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkan olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title