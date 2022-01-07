Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat...

Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde bütün testleri ve sertifikasyon işlemleri inşallah tamamlanacak. İlk demo uçuşumuzu THY ile bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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