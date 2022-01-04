Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. Bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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