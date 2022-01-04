Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama...

Son dakika haber | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. Bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatını gerçekleştirdik." - ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"

 Yolunu kesen iş kadını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihracat gerginliği yaşadığımız Suudi Arabistan'ı sordu: Şubatta gidiyorum

Yolunu kesen iş kadını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihracat gerginliği yaşadığımız Suudi Arabistan'ı sordu: Şubatta gidiyorum

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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