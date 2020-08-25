Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin... Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde." Kaynak: AA